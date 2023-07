Migliaia di evacuati: le forti piogge hanno causato inondazioni in molte città centro meridionali

La Cina centro-meridionale colpita da violente inondazioni a causa delle forti piogge: una coppia bloccata in auto è stata tratta in salvo con un drone nel corso di un intervento di soccorso nella provincia centrale di Henan, devastata dalle alluvioni. Nella città di Nanchong, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, oltre 4mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, sommerse dalle acque, secondo quanto riferisce la tv di stato di Pechino.

Il video pubblicato dalla CCTV ha mostrato un ragazzo e una ragazza intrappolati in un’auto sul letto di un fiume in piena: i soccorritori hanno utilizzato dei droni per consegnare giubbotti di salvataggio e corde. I due sono stati poi messi in salvo con una gru. Al momento non si ha un bilancio ufficiale delle vittime delle inondazioni.

