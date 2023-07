I direttori di gara della Nascar sono stati costretti a cancellare la gara prevista per il 2 luglio sul circuito cittadino

Piogge torrenziali si sono abbattute nel weekend su Chicago, in Illinois, negli Stati Uniti, causando allagamenti in diverse contee della città. Numerose auto sono rimaste intrappolate nell’acqua alta. I direttori di gara della NASCAR sono stati costretti a cancellare la gara prevista domenica 2 luglio sul circuito cittadino del Chicago Street Course, nel centro della città. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso di alluvione improvvisa per più contee nell’area di Chicago, affermando che oltre 15 centimetri di pioggia erano già caduti a mezzogiorno di domenica nella periferia di Cicero e Berwyn. La polizia di Stato dell’Illinois ha dichiarato che parti dell’Interstate 55 e dell’Interstate 290 sono state chiuse a causa di allagamenti, con almeno 10 auto intrappolate nell’acqua sull’Interstate 55 vicino a Pulaski Road, un’importante arteria nord-sud della città. Anche i treni sono stati fermati in alcune parti della città.

