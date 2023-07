I media di Tel Aviv hanno comunicato che i militari hanno anche condotto attacchi aerei

Le forze israeliane hanno fatto irruzione in quello che i militari hanno descritto come un “centro di comando unificato” per “militanti” nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Nell’incursione almeno sette palestinesi sono rimasti ucciI msi e altri 13 sono rimasti feriti, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità palestinese. I media israeliani hanno comunicato che i militari hanno anche condotto attacchi aerei, rilanciando una tattica che era stata in gran parte interrotta negli ultimi due decenni. In un episodio separato, un palestinese di 21 anni è stato ucciso dal fuoco israeliano vicino alla città di Ramallah, sempre in Cisgiordania.

