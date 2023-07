Le cortine di fumo si sono spinte fino agli Stati Uniti, peggiorando la qualità dell'aria

È ancora allarme in Canada, dove da settimane diversi incendi stanno devastando ampie aree dell’est del Paese, con le cortine di fumo che si sono spinte fino agli Stati Uniti. I Vigili del Fuoco lottano contro il tempo per arginare la linea del fuoco e salvare ettari di boschi e terreni dai roghi. Secondo i funzionari canadesi, si tratta della peggiore stagione di incendi boschivi della nazione e ci si aspetta che la qualità dell’aria rimanga un problema per tutta l’estate, finché gli incendi continueranno. Nel frattempo, la NASA ha riferito che il fumo degli incendi nel nord del Quebec ha raggiunto la città di New York – dove l’aria rischia di essere “affumicata” fino alla fine dell’estate – e perfino l’Europa. Gli incendi sono iniziati presto su un terreno più secco del solito e hanno accelerato molto rapidamente, esaurendo le risorse antincendio in tutto il Paese. In soccorso è arrivata anche una squadra di Vigili del Fuoco dalla Corea del Sud, composta da 151 pompieri. Ci sono 490 incendi che bruciano a livello nazionale, di cui 255 considerati fuori controllo. L’agenzia per la prevenzione degli incendi boschivi del Quebec segnala 110 incendi attivi. Il Canada ha già superato il record di superficie bruciata. Quasi ogni provincia del Canada è devastata da roghi. Una porzione record di 80.000 chilometri quadrati del Canada è bruciata, un’area grande quasi quanto la Carolina del Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata