Manifestazioni a Lima e Quito

Migliaia di persone sono scese in piazza in Ecuador e Perù per celebrare il Pride e rivendicare i diritti della comunità Lgbtqi+. A Lima la manifestazione è partita da Campo Marte fino ad arrivare a Plaza Alameda. A Quito invece la marcia è partita dal centro fino a raggiungere la Casa de la Cultura.

