In migliaia hanno riempito le strade di Londra per assistere all’annuale Pride Parade della capitale britannica. Alla manifestazione erano presenti oltre 500 gruppi organizzati e per un totale di oltre 30.000 partecipanti. L’evento di quest’anno cade nel 51esimo anniversario dalla prima marcia per i diritti LGBTQ+.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata