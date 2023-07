Il cancelliere tedesco: "Convinto che il presidente francese troverà un modo per far sì che la situazione migliori rapidamente"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto “preoccupato” per i disordini in Francia. “Osserviamo con preoccupazione” quanto accade in Francia “e spero davvero, e ne sono totalmente convinto, che il capo di Stato francese riuscirà fare in modo che la situazione migliori rapidamente“, ha dichiarato Scholz in un’intervista alla tv tedesca Ard, rilanciata da diversi media francesi. Ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato il rinvio della sua visita di Stato in Germania, che si sarebbe dovuta tenere dal 2 al 4 luglio, in relazione a proteste e violenze scoppiate a seguito dell’uccisione del 17enne Nahel martedì a Nanterre da parte di un poliziotto durante un controllo stradale.

