Oltre 700 arresti in tutto il Paese

Quinta notte di scontri in Francia, legati alle proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto nel sobborgo parigino di Nanterre. Disordini in varie città. Oltre 700 gli arresti, il bilancio fornito dal ministero dell’Interno francese, che ha parlato di “una notte più tranquilla grazie all’azione decisiva delle forze dell’ordine”.

