Quinta notte di scontri in diverse città, oltre 700 gli arresti

Quinta notte di scontri in Francia, legati alle proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto a Nanterre. Disordini in varie città, da Parigi a Marsiglia, da Lione a Nizza. Oltre 700 gli arresti, il bilancio fornito dal ministero dell’Interno francese, che ha parlato di “una notte più tranquilla grazie all’azione decisiva delle forze dell’ordine”.

