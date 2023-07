Decine di manifestanti a Belgrado chiedono le dimissioni degli alti funzionari della sicurezza serba

Gli oppositori del governo populista serbo hanno bloccato l’autostrada principale del paese come ennesimo gesto di protesta dopo le sparatorie di massa all’inizio di maggio, inclusa la prima carneficina scolastica mai avvenuta nel paese balcanico. I manifestanti chiedono le dimissioni degli alti funzionari della sicurezza serba e la revoca delle licenze di trasmissione per i media e i tabloid filogovernativi che trasmettono regolarmente contenuti violenti e ospitano personaggi della criminalità e criminali di guerra. I politici dell’opposizione e i loro sostenitori sono arrivati ​​a Belgrado a bordo di decine prima di fermarsi lungo l’autostrada bloccando il traffico nella capitale del paese, in entrambe le direzioni.

