Schianto contro uno spartitraffico dopo lo scoppio di uno pneumautico, otto sopravvissuti

Venticinque persone sono morte dopo che un autobus ha preso fuoco in India. Il mezzo, che si è schiantato contro uno spartitraffico dopo lo scoppio di uno pneumautico, era diretto verso la città di Pune da Nagpur. Lo ha riferito la polizia ai media locali. Un agente di polizia ha riferito all’agenzia di stampa Press Trust of India a bordo del bus si trovavano 33 persone quando l’incidente è avvenuto intorno all’1:30. L’episodio si è verificato su un’autostrada nel distretto di Buldhana, nello stato del Maharashtra. Otto persone, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, sono sopravvissute e sono state portate portati in ospedale. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in India, spesso a causa di una guida poco prudente, strade mal tenute e veicoli obsoleti. Oltre 110.000 persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in tutta l’India, secondo la polizia.

