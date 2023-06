La decisione sarebbe in attesa di approvazione "ai massimi livelli"

Giorno 491 della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l’approvazione del sistema missilistico a lungo raggio Atacms per l’Ucraina. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari americani ed europei. La decisione è ancora in attesa di approvazione “ai massimi livelli”, scrive il quotidiano.

Mosca: esplosioni a Berdyansk, attivata antiaerea

Una serie di esplosioni si sono verificate questa mattina a Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia controllata dai russi. Lo riporta la Tass che cita un portavoce locale, secondo il quale si è attivato il sistema di difesa aerea. “Alle 8 ora di Mosca (le 9 in Italia), a Berdyansk si sono uditi i rumori delle esplosioni.Secondo le informazioni preliminari, il sistema di difesa aerea delle forze armate russe ha funzionato”, ha detto il portavoce.

Kiev: abbattuti 10 droni su 13 lanciati da russi

Dieci droni Shaded-136/131 sui 13 lanciati dai russi la scorsa notte sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine. Lo riporta Unian che cita un resoconto dell’aeronautica ucraina, secondo il quale i russi hanno attaccato da sud-est utilizzando “13 droni kamikaze Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana dalla costa orientale del Mar d’Azov e 4 missili guidati antiaerei del sistema di difesa aerea S-300”. Nella regione di Zaporizhzia sono state attaccate le strutture militari e infrastrutturali. Al momento non si registrano vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata