Proseguono gli scontri dopo la morte di un 17enne, ucciso da un poliziotto

Auto incendiate, negozi e banche saccheggiati e dati alle fiamme. Non si ferma la protesta in Francia, dopo dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto che ha aperto il fuoco durante un controllo stradale a Nanterre, fuori Parigi. Olte 600 fermi, 250 feriti tra le forze dell’ordine. Il presidente Macron ha lasciato in anticipo il Consiglio europeo a Bruxelles per presiedere una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale a Parigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata