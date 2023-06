Arrestata una decina di persone

Ieri sera forze di polizia sono state dispiegate in gran numero nel centro di Bruxelles, in Belgio, per sedare delle rivolte scoppiate dopo gli inviti a una manifestazione lanciata sui social in risposta alla morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto in Francia. Una decina di persone sono state arrestate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata