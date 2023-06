Il capo dell'Eliseo alle prese con violenti proteste in patria per l'uccisione di un 17enne da parte della polizia ha lasciato poco dopo i lavori a Bruxelles per tornare a Parigi

Emmanuel Macron arriva al secondo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles. Il presidente francese si trova all’estero mentre in patria infuriano da giorni le violente proteste per l’uccisione di un 17enne da parte di un agente di polizia. Il capo dell’Eliseo ha lasciato però i lavori del Consiglio poco dopo per tornare a Parigi. Sarà sostituito dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come da tradizione. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. Nella capitale francese alle 13 l’inquilino dell’Eliseo terrà una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale dopo la terza notte di violenze nel Paese seguite all’uccisione del 17enne Nahel in un sobborgo di Nanterre da parte di un agente di polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata