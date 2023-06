Date alle fiamme bandiere arcobaleno della comunità LGBTQ+

Protesta a Baghdad, in Iraq, contro il rogo di una copia del Corano, avvenuto mercoledì 28 giungo a Stoccolma. Centinaia di persone si sono riunite davanti all’ambasciata svedese nel venerdì di preghiera. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco a bandiere color arcobaleno che rappresentano la comunità LGBTQ+, mentre altri tenevano tra le mani il Corano. La protesta è avvenuta all’indomani del tentativo di assalto dell’ambasciata da parte di centinaia di seguaci dell’influente religioso sciita iracheno e leader politico Muqtada Sadr. Il Ministero degli Esteri iracheno ha dichiarato di aver convocato l’ambasciatore svedese e ha invitato il governo svedese “a prendere le misure necessarie per fermare i ripetuti insulti al Sacro Corano”. Il Ministero ha anche chiesto alla Svezia di estradare l’uomo che ha bruciato il Corano per essere perseguito in Iraq.

