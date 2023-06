Peskov: "Non ci sono condizioni per soluzione diplomatica"

Non sono stati raggiunti accordi specifici a seguito dell’incontro tra l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l’inviato speciale del Papa per l’Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax. “Non ci sono decisioni o accordi specifici. Se necessario, il dialogo continuerà”, ha dichiarato Peskov, aggiungendo che l’incontro fra Ushakov e Zuppi, che si è tenuto a Mosca mercoledì, “ha riguardato lo scambio di opinioni e informazioni su questioni umanitarie nel contesto degli affari ucraini”.

Al momento non ci sono i prerequisiti per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che quindi quella che Mosca definisce operazione militare speciale va avanti. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. “Per la Russia, la cosa principale è il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo di fronte, che sono stati formulati dal presidente. E questi obiettivi saranno raggiunti. Ci sono alcuni sforzi per portare il raggiungimento di questi obiettivi in un canale politico e diplomatico, ma finora, purtroppo, non ci sono i presupposti”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.