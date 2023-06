L'inviato speciale del Papa incontra a Mosca Yuriy Ushakov

Inviato in Ucraina il cardinale Zuppi: si trova a Mosca. “Su istruzioni di Vladimir Putin, l’assistente presidenziale per le questioni di politica estera Yuriy Ushakov” lo incontra oggi, al centro “la situazione del conflitto in Ucraina“. Lo annuncia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. I due, ha aggiunto Peskov, discuteranno “naturalmente, le possibili vie per una soluzione politica e diplomatica”.

“Apprezziamo gli sforzi e le iniziative del Vaticano per trovare una soluzione pacifica alla crisi ucraina e accogliamo con favore l’impegno del Pontefice a contribuire alla fine del conflitto armato in Ucraina”, ha detto ancora Peskov. Lo riporta l’agenzia Tass.

