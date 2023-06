Il cancelliere tedesco al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo

“Quello che è successo in Russia mostra quanto sia irresponsabile dare la potenza militare in mani private”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al suo arrivo al Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. Ciò porta “instabilità anche in un Paese come la Russia, come abbiamo visto”, ha aggiunto Scholz, ma “gli altri Paesi non hanno niente a che fare” con la rivolta della Wagner.

