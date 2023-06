Stanno bruciando 490 incendi, 255 dei quali sono considerati fuori controllo

Gli incendi in Canada continuano a portare fumo e cenere nei cieli di tutto il Paese e nei vicini Stati Uniti: il problema resterà anche nei prossimi giorni, dopo che le recenti piogge abbondanti in Quebec hanno però mancato i luoghi in cui gli incendi sono più attivi.

Il fumo degli incendi ha fatto calare una spessa foschia su ampie zone del Canada e degli Stati Uniti, spingendosi nell’Illinois meridionale, nell’Indiana e nell’Ohio e spostandosi in alcune zone della Virginia Occidentale. I funzionari canadesi affermano che si tratta della peggiore stagione di incendi mai registrata nel Paese e prevedono che la qualità dell’aria rimarrà un problema per tutta l’estate, finché gli incendi continueranno.

L’area di Detroit si è svegliata mercoledì con una qualità dell’aria tra le peggiori degli Stati Uniti, mentre il fumo degli incendi canadesi si è depositato sulla maggior parte della regione dei Grandi Laghi e la foschia si è diffusa verso sud, fino al Missouri e al Kentucky. A livello nazionale stanno bruciando 490 incendi, 255 dei quali sono considerati fuori controllo. L’agenzia di prevenzione degli incendi boschivi del Quebec segnala 110 incendi attivi.

