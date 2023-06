Mercoledì 28 giugno è entrata in vigore in Corea del Sud una nuova legge che modifica il modo in cui si conta l’età. Il precedente metodo di conteggio dell’età del Paese faceva sì che le persone fossero più vecchie di un anno o due rispetto alla loro età reale, così come contata nel resto del mondo: per tradizione, alla nascita si conteggiava già un anno e al primo gennaio del primo anno d’età si aggiungeva un altro anno.

Il paradosso era che ci nasceva il 31 dicembre, il primo gennaio aveva già due anni. La legge entrata in vigore mercoledì formalizza il metodo internazionale di conteggio dell’età come standard nelle leggi amministrative e civili e incoraggia le persone a contare la propria età di conseguenza.

