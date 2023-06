Prima, tradizionalmente, chi nasceva ad esempio il 31 dicembre, il primo gennaio compiva già 2 anni

Mercoledì 28 giugno è entrata in vigore in Corea del Sud una nuova legge che modifica il modo in cui le persone contano la propria età. Le nuove regole hanno suscitato reazioni contrastanti da parte dell’opinione pubblica.

Il precedente metodo di conteggio dell’età del Paese faceva sì che le persone fossero più vecchie di un anno o due rispetto alla loro età reale, così come contata nel resto del mondo. La legge entrata in vigore mercoledì formalizza il metodo internazionale di conteggio dell’età come standard nelle leggi amministrative e civili e incoraggia le persone a contare la propria età di conseguenza.

Le testimonianze

“Legalmente sono un anno più giovane anche dopo il mio compleanno, quindi mi sento bene”, spiega un’intervistata, Kim Kyung Won. “Per chi ha vent’anni, la differenza di un anno è molto grande, quindi considero (il nuovo sistema di conteggio dell’età) positivamente”, ha detto Kim. Anche Choi Duck Sang, un altro impiegato di Seoul, ha accolto con favore il nuovo sistema di conteggio dell’età. “Penso ancora che la legge avrebbe dovuto essere fatta prima. Ha fatto sentire tutti più giovani. Non è fantastico?” ha detto Choi.

Ma la nuova legge ha creato confusione per alcuni, come la studentessa ventunenne Kim Si Eun, che hanno trovato più familiare il vecchio sistema di conteggio dell’età. “Ho avuto più familiarità con il sistema coreano di conteggio dell’età, quindi è stato più comodo vivere nel vecchio modo”, ha detto Kim. “Penso che il cambio di età sia più scomodo per me”.

Come funziona il sistema di conteggio in Corea del Sud

Il tradizionale sistema di conteggio dell’età in Corea del Sud considera ogni persona con un anno di età alla nascita e aggiunge un altro anno quando il calendario segna il 1° gennaio, il che significa che un bambino nato il 31 dicembre compie 2 anni il giorno successivo.

