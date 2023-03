Il 1º marzo 1919 cominciò la protesta contro il dominio giapponese

Moltissimi cittadini si sono riuniti davanti al museo della Seodaemun Prison Hall di Seul, capitale della Corea del Sud, per celebrare i 104 anni della nascita del Movimento di Indipendenza del Paese contro il dominio coloniale giapponese. La Giornata del Movimento per l’Indipendenza commemora il 1° marzo 1919, quando si svolse una serie di manifestazioni in tutta la Corea, mobilitandosi per l’indipendenza dall’occupazione giapponese. La Seodaemun Prison Hall, dove si sono svolte le celebrazioni, è il luogo in cui sono stati imprigionati e torturati molti combattenti per l’indipendenza. Durante la prima parte del periodo coloniale giapponese era conosciuta come prigione di Keijo. Oggi è un museo. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha affermato nel suo discorso che il Giappone è partner nell’affrontare le sfide economiche e di sicurezza. Yoon, sin dal suo insediamento lo scorso anno, ha lavorato per rafforzare le relazioni bilaterali con il Giappone.

