Le fiamme hanno colpito la zona settentrionale di Scottsdale. Evacuate oltre 1000 persone

Un incendio è divampato nella zona settentrionale di Scottsdale, in Arizona, Stati Uniti, vicino al McDowell Mountain Regional Park. Le autorità hanno dichiarato che oltre mille persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che il rogo ha bruciato più di mille ettari in poche ore. Nessuna abitazione è stata colpita e non sono stati registrati feriti. Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme.

