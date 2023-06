Confermati al momento la messa in cattedrale, poi la visita al Cremlino e al Patriarcato

Il programma degli incontri del cardinale Matteo Maria Zuppi nella sua missione a Mosca resta sempre sotto stretto riserbo, considerando anche che l’agenda può risentire di cambiamenti in ogni momento. L’inviato papale ha in programma di presiedere una messa nella Cattedrale cattolica della capitale russa, dedicata all’Immacolata Concezione, sede vescovile dell’arcidiocesi metropolitana della Madre di Dio a Mosca.

“Non sono previsti incontri al ministero degli Esteri” riferisce il ministero degli Esteri russo all’agenzia Ria Novosti, a proposito della visita a Mosca dell’inviato di Papa Francesco, cardinale Matteo Zuppi. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana è nella capitale russa oggi e domani, accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, scopo principale dell’iniziativa “è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace” per la guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata