Il cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa, è a Mosca. Incontrerà il consigliere del presidente Putin, Yuriy Ushakov

“Apprezziamo gli sforzi e le iniziative del Vaticano per trovare una soluzione pacifica alla crisi ucraina e accogliamo con favore l’impegno del Pontefice a contribuire alla fine del conflitto armato in Ucraina”. È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la presenza a Mosca oggi e domani del cardinale Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco. Lo riporta l’agenzia Tass.

Zuppi incontrerà consigliere di Putin Ushakov

“Il cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa, è a Mosca. Su istruzioni di Vladimir Putin, l’assistente presidenziale per le questioni di politica estera Yuriy Ushakov avrà un colloquio con lui oggi e discuterà la situazione del conflitto in Ucraina“. Lo annuncia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. I due, ha aggiunto Peskov, discuteranno “naturalmente, le possibili vie per una soluzione politica e diplomatica”.

