Un'infografica di Jonah Ellis del 2013 mostra che la distanza dalla superficie del mare al relitto è uguale al tragitto tra la 14th e la 59th nella Grande Mela

Un’infografica del 2013 di Jonah Ellis mostra quanto sia la profondità, in termini terrestri, a cui si trova il relitto del Titanic nell’Oceano Atlantico. Sono 2,2 miglia (3km e 800 metri) e Ellis li ha comparati a un luogo che conosce bene, ovverosia New York. Dalla 59th strada alla 14th, in pratica dal Central Park a Union Square. A piedi come mostra Google Maps sono circa 48 minuti. Il Titan, il sommergibile disperso da domenica con cinque passeggeri a bordo, si stava dirigendo verso il relitto.

