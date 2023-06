Compito del presidente della CEI "contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale"

Il 28 e il 29 giugno, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, sarà in visita a Mosca, come inviato di Papa Francesco. Lo comunica la Santa Sede. Scopo principale dell’iniziativa “è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace”.

