Torino, 26 giu. (LaPresse/AP) – Il capo della compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe stato visto in un hotel nella capitale bielorussa, Minsk. Lo riportano canali Telegram russi. Secondo il Kyiv Post, che cita media bielorussi, sarebbe stato avvistato al Green City Hotel. Prigozhin, che sabato ha annunciato una ‘marcia su Mosca’ contro le gerarchie militari e della Difesa, avrebbe poi raggiunto un accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko con il Cremlino per un’amnistia e un trasferimento in Bielorussia.

