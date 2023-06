Conferma della Farnesina che si sta occupando del caso

Un manager italiano è stato arrestato a Mosca ed è ai domiciliari. Lo confermano fonti della Farnesina. Il consolato generale a Mosca, in raccordo con la Farnesina e in contatto con le autorità locali, si sta occupando del caso, secondo le stesse fonti. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sull’identità del manager né si conoscono le ragioni per le quali le autoritù russe lo hanno arrestato.

