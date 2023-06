Nata ad Hong Kong, ha ottenuto il 37% delle preferenze. Succede a John Tory

La candidata di sinistra Olivia Chow è stata eletta sindaca di Toronto. Si tratta della prima donna di origine asiatica a guidare la più grande città del Canada. Chow ha ricevuto il 37% dei consensi, superando la sfidante Ana Bailao con il 33%. Ha fatto parte per 13 anni del consiglio comunale di Toronto e per otto anni ha rappresentato un distretto del centro di Toronto a livello federale. “È una città in cui un ragazzo immigrato di St. James Town può trovarsi di fronte a voi come nuovo sindaco”, ha detto Chow, riferendosi alla comunità di immigrati del centro. La politica è infatti nata a Hong Kong.

Olivia Chow succede a John Tory si è dimesso a pochi mesi dal suo terzo mandato dopo aver ammesso di avere una relazione con una collaboratrice. Tory era conosciuto come un conservatore moderato, dai modi spicci, quasi l’opposto del precedente sindaco di Toronto, Rob Ford, il cui mandato è stato tormentato da scandali legati al consumo di alcolici in pubblico e all’uso di droghe illegali.

