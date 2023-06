Un video girato a Indianapolis negli Stati Uniti mostra un’enorme tornado che travolge tutto quello che incontra sulla sua strada e lancia detriti in aria. Diverse case sono state danneggiate. I testimoni hanno raccontato di essersi messi al riparo per evitare la tempesta. Il servizio meteorologico nazionale americano aveva emesso avvisi di tornado per alcune zone dell’Indiana, del Michigan e dell’Ohio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata