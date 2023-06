L'acqua del fiume nello stato americano del Montana è stata contaminata con asfalto e zolfo fuso

Diversi vagoni di un treno che trasportava materiali pericolosi sono caduti in un fiume nello stato americano del Montana a causa del crollo di un ponte. L’acqua è stata contaminata con asfalto e zolfo fuso, utilizzati nei fertilizzanti e negli insetticidi. La causa dell’incidente non è ancora nota. Le autorità hanno subito provveduto a chiudere il flusso di acqua potabile a valle. Nella contea di Yellowstone, i funzionari hanno attivato misure di emergenza presso gli impianti di trattamento delle acque, a causa di quella che hanno definito una “potenziale fuoriuscita di materiale pericoloso“, e hanno chiesto ai residenti di limitare l’uso dell’acqua. Il sito si trova a poco più di 100 miglia a nord-est del Parco Nazionale di Yellowstone. L’entità dei danni ambientali è ancora ignota, ma le attività di bonifica e ripristino della linea sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata