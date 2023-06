Le parole dell'Alto rappresentate Ue per la politica estera sulla crisi di Mosca e la ribellione di Prigozhin

L’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo, ha commentato la rivolta del gruppo Wagner di sabato in Russia. “È importante capire che questo sta incrinando il potere militare russo e influenzando il suo sistema politico. E non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia possa entrare in una fase di instabilità. È qualcosa a cui dovremmo pensare”, ha dichiarato. “Il mostro creato da Putin, ora lo morde”, ha detto Borrell.

“La conclusione più importante della guerra contro l’Ucraina lanciata da Putin è il mostro che ha creato e che ora lo morde, il mostro sta agendo contro il suo creatore. Il sistema politico mostra le fragilità e la potenza militare che è una conseguenza importante della guerra in Ucraina”, ha detto.

“Oggi il Consiglio Affari esteri approverà un nuovo aumento del nostro sostegno militare all’Ucraina: 3,5 miliardi di euro per il Fondo europeo per la pace”, ha spiegato ancora Borrell. “Penso che sia più importante che mai continuare a sostenere l’Ucraina, perché quello che è successo durante questo fine settimana dimostra che la guerra contro l’Ucraina sta incrinando il potere russo e influenzando il suo sistema politico – ha aggiunto -. Sicuramente stiamo seguendo da vicino ciò che sta accadendo, ma ora è il momento di continuare a sostenere l’Ucraina più che mai, ed è quello che faremo”, ha sottolineato il capo della diplomazia europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata