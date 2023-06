Il rogo organizzato in occasione della giornata internazionale contro la droga

Maxi rogo in Myanmar dove, in occasione della giornata internazionale contro la droga e il narcotraffico, le autorità hanno bruciato oltre 446 milioni di dollari di stupefacenti illegali frutto di precedenti sequestri. Sacchi e pile di eroina, cannabis, metanfetamine e oppio sono state date alle fiamme in un deposito della città di Yangon, la più grande del Paese. Il Myanmar è uno dei principali produttori ed esportatori di metanfetamine e il secondo produttore mondiale di oppio ed eroina dopo l’Afghanistan, nonostante i ripetuti tentativi di promuovere colture legali alternative tra i contadini poveri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata