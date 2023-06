“Lo dirò in russo. L’uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si sta nascondendo da qualche parte, senza farsi vedere. Sono sicuro che non è più a Mosca”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Putin “sta telefonando da qualche parte, chiedendo qualcosa… Sa di cosa ha paura, perché ha creato lui stesso questa minaccia”, ha detto ancora Zelensky. “Tutto il male, tutte le perdite, tutto l’odio, lo diffonde lui stesso. E più a lungo potrà correre tra i suoi bunker, più voi perderete… tutti voi che siete legati alla Russia”, ha proseguito. E ancora: “Cosa faremo noi ucraini? Difenderemo il nostro Paese. Difenderemo la nostra libertà. Non staremo in silenzio e non saremo inattivi. Sappiamo come vincere e lo faremo. La nostra vittoria in questa guerra sarà inequivocabile”. Poi, rivolgendosi ai russi, Zelensky ha detto: “Più a lungo le vostre truppe resteranno sul suolo ucraino, più distruzione porteranno alla Russia. Più quest’uomo resterà al Cremlino, più disastri ci saranno“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata