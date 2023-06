Migliaia di persone sfilano per la Capitale

(LaPresse) Anche il Messico celebra il Pride. Centinaia di migliaia di persone hanno marciato per le strade della Capitale per festeggiare ma anche manifestare e affrontare tematiche delicate legate ai diritti della comunità Lgbtq+. Si tratta della 45a edizione della Pride March, ricca di colori, musica, entusiasmo e rivendicazioni. Tra i diversi Stati del Centro e Sud America, il Messico è uno dei più avanzati. Quest’anno, infatti, è stato rilasciato il primo passaporto non binario in cui la persona potrà scegliere di mettere “X” sotto “indicatore di genere”.

