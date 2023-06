Oltre 300mila hanno sfilato per le strade per rivendicare in piazza con la gioia e la festa “diritti universali, non reati universali”: è l’onda del Milano pride 2023. Carri, lustrini, paillettes e una folla di persone in strada per chiedere e rivendicare “uguali diritti”. Ad aprire il corteo il trenino delle Famiglie Arcobaleno, “sotto attacco – spiegano – da parte di questo Governo. Ma non cancelleranno l’amore, non distruggeranno le nostre famiglie”. Mamma e mamma, papà e papà, con i loro figli maglietta fucsia con la scritta “È l’amore che fa una famiglia”. In corteo anche Elly Schlein, segretaria del Pd.

