La marcia di Prigozhin verso Mosca

Giornata convulsa in Russia per la rivolta del gruppo Wagner. Il capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha pubblicato un video di se stesso a Rostov sul Don presso il quartier generale militare russo che sovrintende ai combattimenti in Ucraina. Ha affermato che le sue forze avevano preso strutture militari nella città sotto il loro controllo, compreso l’aeroporto. Altri video pubblicati sui social media mostrano veicoli militari, compresi carri armati, per le strade. I servizi di sicurezza russi avevano risposto alla dichiarazione di ribellione armata di Prigozhin chiedendone l’arresto. A dimostrazione di quanto seriamente il Cremlino abbia preso la minaccia, la sicurezza è stata rafforzata a Mosca e a Rostov sul Don.

“Siete stati ingannati nell’avventura criminale di Prigozhin e nella partecipazione a una ribellione armata” ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota rivolgendosi ai militari del gruppo Wagner. “Vi chiediamo di mostrare prudenza e di mettervi in contatto con i rappresentanti del ministero della Difesa russo o delle forze dell’ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti”, ha affermato il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, “molti dei vostri compagni di diversi distaccamenti si sono già resi conto del loro errore chiedendo aiuto per garantire la possibilità di tornare in sicurezza ai loro punti di schieramento permanenti”.

Putin: “Ambizioni personali di Prigozhin dietro a tradimento”

“Ambizioni esorbitanti e interessi personali” hanno portato al tradimento della Russia e del popolo. Così il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione dopo l’avanzata lanciata dal leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. “Proteggeremo sia il nostro popolo che la nostra statualità da qualsiasi minaccia, anche dal tradimento interno, e ciò che dobbiamo affrontare è proprio il tradimento alla causa per la quale i combattenti e i comandanti del gruppo Wagner hanno combattuto e sono morti fianco a fianco con il nostro altre unità e sottounità”, ha detto Putin.

