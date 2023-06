la consorte di Stockton Rush è pronipote di Isidor e Ida Straus. Lo ha scoperto il New York Times

La moglie dell’uomo che pilotava il sommergibile Titan, imploso durante l’immersione per vedere il sito del relitto del Titanic, è discendente di una coppia benestante che morì nel 1912 in occasione del naufragio del celebre transatlantico. Wendy Rush, moglie del Ceo di OceanGate Stockton Rush, è la pronipote di Isidor e Ida Straus, secondo quanto riferito dal New York Times sulla base di documenti d’archivio. Straus era un magnate nel settore delle vendite al dettaglio comproprietario dei grande magazzino Macy’s.

