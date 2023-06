Guillermo Sohnlein ha parlato alla Cnn: "In qualsiasi momento si corre il rischio di un'implosione"

L’implosione del sommergibile Titan, costata la vita a cinque persone, è una “tragica perdita per la comunità dell’esplorazione oceanica” ma chiunque operi nelle profondità oceaniche “conosce il rischio di operare in quelle condizioni di pressione e che in qualsiasi momento si corre il rischio di un’implosione come questa”. Lo ha detto il co-fondatore di Oceangate, la società proprietaria di Titan, Guillermo Sohnlein. Lo riporta la Cnn.

Sohnlein, che ha lasciato Oceangate 10 anni fa pur conservando una quota di minoranza, ha criticato quanti in queste ore stanno rilasciando commenti sulla tragedia, compreso il regista di ‘Titanic’ James Cameron. “Qualsiasi esperto che intervenga su questo, incluso il signor Cameron – ha spiegato – ammetterà anche che non era presente durante la progettazione e la costruzione del sottomarino e durante i rigorosi test condotti e andati a buon fine”.

