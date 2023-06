Il presidente francese: "Ambiente, biodiversità e lotta alle disuguaglianze"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto il sostegno internazionale per affrontare le questioni finanziarie del cambiamento climatico durante il summit di Parigi volto ad affrontare il cambiamento climatico e la povertà. “Ovviamente siamo molto concentrati sulla guerra (in Ucraina), che struttura la nostra agenda e ci mobilita, ma non deve limitare il nostro impegno condiviso verso i beni comuni che sono al centro dell’agenda internazionale: il clima, la biodiversità, la lotta alle disuguaglianze, in primo luogo, ma anche istruzione, salute e altri temi”, ha detto Macron nel suo intervento finale. “Questo è stato un vertice molto rilevante e penso che possiamo affrontare tutte queste questioni solo come comunità internazionale“, ha aggiunto il capo dell’Eliseo, aggiungendo che le prossime riforme del sistema finanziario internazionale saranno valutate entro i prossimi due anni. L’idea di una tassa globale sulle emissioni di gas serra prodotte dal trasporto marittimo internazionale sta prendendo piede e potrebbe potenzialmente essere adottata in una riunione di luglio dell’Organizzazione marittima internazionale, l’agenzia delle Nazioni Unite che regola il trasporto marittimo.

