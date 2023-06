Le parole di Guillermo Sohnlein sul batiscafo imploso vicino al Titanic

Guillermo Sohnlein, cofondatore di OceanGate, poi uscito dalla società, ha raccontato la storia delle immersioni dopo la tragedia che ha visto implodere il sommergibile Titan, con a bordo anche Stockton Rush, il ceo attuale. “Era un ingegnere di talento, esploratore appassionato e consapevole dei rischi” ha dichiarato. “Nella sua testa, lavorava per espandere le capacità di esplorazione dei fondali oceanici ma anche per farlo in sicurezza”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata