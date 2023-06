La coppia reale ha preso parte a uno degli eventi sportivi e mondani più importanti d'Inghilterra

Il re britannico Carlo III e la regina Camilla il 22 giugno hanno partecipato, in qualità di spettatori, al Royal Ascot: una corsa di cavalli che costituisce uno degli eventi sportivi più importanti d’Inghilterra. La coppia reale è arrivata all’ippodromo di Ascot a bordo di carrozze aperte, trainate da cavalli bianchi. Oltre a loro era presente anche la principessa Anna. Lo sport, in questa circostanza, passa quasi in secondo piano. Si tratta, infatti, di un appuntamento mondano imperdibile soprattutto per l’aristocrazia britannica.

