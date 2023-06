Ai seggi per la seconda volta in 5 settimane con il nuovo sistema elettorale

Fervono i preparativi per le elezioni generali di domenica in Grecia: in corso di allestimento le urne e le cabine elettorali. Il Paese ai seggi per la seconda volta in cinque settimane. I conservatori, già vittoriosi nella prima votazione, cercano la maggioranza assoluta grazie al nuovo sistema elettorale con il premio per il vincitore, che non era stato applicato nelle elezioni del 21 maggio scorso. Kyriakos Mitsotakis, il leader conservatore, cerca un secondo mandato di quattro anni come primo ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata