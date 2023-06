Le immagini del maltempo che ha provocato decine di feriti

Violenti tornado, grandine e tempeste hanno investito la zona di Denver, in Colorado. Il Douglas County Sheriff ha chiesto ai residenti di rifugiarsi nelle loro abitazioni. Almeno sette persone sono finite in ospedale per le ferite riportate: almeno 90 i feriti in totale. CREDIT Douglas County Sheriff’s Office/WEATHER TRAKER /TMX

