L'incidente è avvenuto nella Yingkou Iron and Steel Co

Almeno quattro persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta all’interno dell’acciaieria Yingkou Iron and Steel Co. di Yingkou, nella regione del Liaoning, a est di Pechino. Lo hanno riferito i servizi cittadini per la gestione delle emergenze. A esplodere, in particolare, è stato un altoforno, probabilmente a causa di un malfunzionamento. La tragedia è avvenuta a meno di 12 ore dalla strage di un ristorante barbecue Yinchuan, probabilmente provocata da una fuga di gas e costata la vita a 31 persone.

