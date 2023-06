L'incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas

Due persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta giovedì in un condominio, in Ucraina. Lo ha comunicato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sottolineando che le prime informazioni parlano di sei appartamenti distrutti. In corso indagini della polizia. L’incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas.

