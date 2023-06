Alla tradizionale competizione partecipano 45 squadre

Torna a Hong Kong, in Cina, la gara annuale di dragon boat dopo lo stop per la pandemia. Circa 10.000 persone si sono riunite ad Aberdeen, a sud dell’isola, per assistere all’evento e celebrare la tradizionale festa. I pescatori costruiscono le loro barche a forma di drago e si sfidano: alla competizione partecipano 45 squadre. Le gare si svolgono anche in altre cinque zone della costa di Hong Kong.

