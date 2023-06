Per i 9 egiziani indagati con l'accusa di essere i trafficanti responsabili della tragedia è stata disposta la custodia cautelare

Un altro corpo senza vita di un migrante è stato recuperato in mare aperto al largo di Pylos, in Grecia, dove una settimana fa un peschereccio con a bordo si pensa 700 migranti è naufragato. I morti accertati salgono quindi a 82, mentre sono 104 i salvati e centinaia i dispersi per cui continuano le ricerche delle autorità greche. Lo riporta l’emittente Ert. Per i 9 egiziani indagati con l’accusa di essere i trafficanti responsabili della tragedia è stata disposta la custodia cautelare. Loro si dichiarano innocenti.

